Zeca pede ofensividade do Santos para jogar o clássico na Vila

No último dia de preparação para o confronto contra o Palmeiras, o lateral-esquerdo Zeca, do Santos, se mostrou preocupado neste sábado para o clássico deste domingo. Segundo o atleta, apesar do retrospecto favorável na Vila Belmiro, a equipe alvinegra precisa respeitar o rival e buscar sempre o ataque para não ser surpreendida.

"Vai ser um jogo muito difícil. Vamos jogar dentro de casa e temos que ir para cima de um adversário muito qualificado. O Palmeiras têm um elenco muito grande, para poder disputar o Brasileiro e a Copa do Brasil. Esperamos a Vila lotada para este jogo difícil", comentou Zeca.

Desde o retorno do técnico Dorival Júnior, o Santos venceu todas as 13 partidas que disputou em seus domínios. "Estamos jogando muito bem em casa, mas não é por isso que vamos entrar em campo achando que já ganhamos. Vamos entrar bem focados, estudar bem o time deles e ir em busca da vitória", acrescentou.

Dorival Júnior fechou o treino deste sábado e não deu pistas do time que deve escalar neste domingo. Para o jogo, o técnico não conta com Werley, suspenso, Leandro, impedido de jogar por questões contratuais com o Palmeiras, além de Victor Ferraz e Valencia, lesionados.

Santos e Palmeiras se enfrentam às 17 horas deste domingo, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o clássico vale como uma prévia para a final da Copa do Brasil, que começa a ser decidida pelas duas equipes no dia 25 de novembro.

Confira os relacionados pelo Santos para enfrentar o Palmeiras:

Goleiros - Vanderlei e Vladimir

Laterais - Daniel Guedes, Zeca e Chiquinho

Zagueiros - Gustavo Henrique, David Braz e Paulo Ricardo

Meio-campistas - Renato, Alison, Ledesma, Marquinhos Gabriel, Lucas Lima, Serginho, Rafael Longuine, Thiago Maia e Vitor Bueno

Atacantes - Ricardo Oliveira, Gabriel, Geuvânio, Nilson, Marquinhos e Neto Berola