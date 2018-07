Zeca está recuperado de lesão e pretende voltar contra o Grêmio

Cortado de dois amistosos da seleção brasileira olímpica na última segunda-feira, o lateral Zeca já iniciou os trabalhos de recuperação no Santos. Ele foi diagnosticado com um edema na musculatura rotadora do quadril esquerdo, mas disse que a expectativa é de estar em campo já no próximo compromisso de seu clube, contra o Grêmio, quinta-feira que vem, em Porto Alegre.

"O trabalho está sendo muito feito aqui no Cepraf. Os fisioterapeutas são excelentes e estou sem nenhuma dor. Espero voltar contra o Grêmio", declarou o jogador, que enfrentaria República Dominicana e Haiti, respectivamente nos próximos dias 9 e 12, ambos na Arena da Amazônia, em Manaus.

O corte, aliás, deixou o jogador bastante chateado. "Quando recebi a notícia, fiquei muito chateado. Mas estou trabalhando forte para ter outras oportunidades na seleção. Quero agradecer o carinho dos meus companheiros de clube, minha família e torcedores. foram muitas as mensagens que me deixaram confiante para o breve retorno", afirmou.