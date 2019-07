Zeca sofre lesão e desfalca Inter na Copa do Brasil e na Libertadores

O Internacional voltará aos gramados nesta semana sem o seu lateral-direito titular. Zeca, de acordo com o clube gaúcho, sofreu uma lesão muscular na coxa direita e ficará afastado por três semanas. Assim, perderá os primeiros jogos da equipe no Brasileirão, na Copa do Brasil e também na Copa Libertadores.

O lateral passou a sentir dores na sexta passada e até ficou fora do jogo-treino contra o Brasil de Pelotas, no Beira-Rio, no sábado - o time gaúcho perdeu por 1 a 0.

A lesão vai tirar Zeca dos dois jogos contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil, nos dias 10 (Allianz Parque) e 17 (Beira-Rio). Também perderá a partida de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Nacional, em Montevidéu, no dia 24.

Pelo Brasileirão, será desfalque contra Athletico-PR e também no Gre-Nal, marcado para o dia 20. Zeca desfalcará ainda a equipe diante do Ceará, no dia 27, pela 12ª rodada. O clube espera que o lateral-direito esteja de volta ao time em tempo para a partida da volta contra o Nacional, no dia 31, em Porto Alegre.

Se Zeca, o Inter voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira, na reta final da preparação do time para a retomada do calendário de jogo, ao fim da disputa da Copa América, no Brasil. Sem o titular, o técnico Odair Hellmann deve contar com Bruno para a posição.

A atividade contou com a presença do lateral-esquerdo Natanael, reforço apresentado na semana passada. Ele esteve no trabalho técnico realizado no CT Parque Gigante e também no treino com bola, de sete contra sete em campo reduzido. Por fim, o treinador comandou trabalho de cruzamentos e finalizações.

Para a atividade desta terça, a última antes da viagem para São Paulo, o grupo deve ter o reforço de Paolo Guerrero, vice-campeão da Copa América com a seleção do Peru, neste domingo, no Rio de Janeiro.