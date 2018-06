Zeca sofre lesão muscular e tem reencontro com o Santos adiado

O lateral-direito Zeca sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no treino do Internacional nesta sexta-feira e desfalcará o time na partida contra o Santos no domingo, às 19 horas, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida marcaria o reencontro de Zeca com seu ex-time após uma saída bastante conturbada. Por conta de um processo jurídico, o jogador ficou por seis meses sem poder atuar. Em outubro de 2017, Zeca entrou com uma ação contra o clube pedindo o rompimento do contrato.

Na época disse que o Santos devia o fundo de garantia e alegou falta de segurança no trabalho, pois havia sido agredido por torcedores. O jogador ganhou em primeira instância, mas o Santos recorreu e por isso Zeca não pôde entrar em campo até que a questão fosse definida, em abril de 2018.

O departamento médico não deu prazo para o retorno de Zeca aos gramados. Mas afirmou que ele não jogará os dois últimos jogos antes da pausa para a Copa do Mundo. Fabiano e Dudu brigam pela vaga na lateral. Depois do Santos, o Internacional receberá o Vasco na próxima quarta-feira no Beira-Rio.

No trabalho desta sexta-feira, o técnico Odair Hellmann comandou uma atividade técnica em campo reduzido. Os jogadores que atuaram no empate sem gols diante do São Paulo na terça-feira foram ao gramado e trabalharam com bola. D'Alessandro continua o trabalho de recuperação da lesão no tornozelo. Já Wellington Silva voltou a treinar com o grupo.