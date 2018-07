Zeca vai passar por cirurgia no joelho e vira desfalque no Santos

O lateral-esquerdo Zeca vai desfalcar o time do Santos pelas próximas semanas. Ele sofreu entorse no joelho esquerdo segunda-feira, na partida contra a Ponte Preta, é terá de passar por cirurgia. O jogador vai ser operado na tarde desta quarta-feira, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A necessidade de cirurgia foi constatada por meio de exame de ressonância magnética, realizada nesta Terça-feira. Ele será operado pelo médico Moisés Cohen.

Zeca havia retornado ao time do Santos justamente na segunda-feira, após ter ficado de fora por três partidas, por causa de desgaste muscular e também por causa de um edema muscular no quadril.

Com isso, o jogador, que vinha sendo contestado por parte da torcida santista, não participará dos jogos da equipe com o Independiente Santa Fé, na próxima Quarta-feira em Bogotá. Não há um prazo definido para o retorno aos campos, mas, a princípio ele deverá ficar pelo menos dois meses em recuperação.