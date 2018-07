Zeca volta ao Santos contra a Ponte na luta por vaga nas semifinais do Paulistão

O lateral-esquerdo Zeca, recuperado de um edema muscular na coxa direita, foi confirmado nesta quinta-feira como titular do Santos para o jogo contra a Ponte Preta, na próxima segunda, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista (na partida de ida, vitória da equipe de Campinas por 1 a 0).

"Voltei sem dores. Já estou pronto para voltar e dar a vida dentro de campo. Estou muito ansioso porque são três partidas sem atuar. Tinha jogado todas neste ano e completei mais de 100 jogos no ano passado. Então, não gosto de ficar fora, fico incomodado. Mas estou feliz e ansioso para voltar, ainda mais com um desafio. Temos que ganhar a partida e eu gosto de desafios", disse Zeca, em entrevista ao site oficial do clube.

Já o lateral-direito Vitor Ferraz, em coletiva de imprensa, garantiu que o time santista vai pressionar o adversário desde o início para reverter a vantagem da Ponte Preta - o Santos precisa de dois gols para não decidir a vaga nos pênaltis. O jogador também se mostrou incomodado com a polêmica sobre a definição da partida para o Pacaembu ao invés da Vila Belmiro.

"Foi chato para caramba essa semana. Ficaram enchendo o saco da gente quanto a isso. Somos profissionais. Queremos jogar onde está cheio. É muita mentira quando dizem que não queremos jogar no Pacaembu. Perguntei para todos os jogadores do elenco, um a um, quem não gosta de jogar no Pacaembu. A gente gosta de jogar na Vila, é a casa do Santos, mas nunca não vamos ter vontade de jogar no Pacaembu", desabafou Vitor Ferraz, que não treinou em campo nesta quinta-feira - ficou no CEPRAF fazendo tratamento de uma fascite plantar (inflamação na planta do pé direito) e deve treinar sem problemas nesta sexta.

O técnico Dorival Júnior deverá contar com todos os titulares para o duelo contra a Ponte Preta. Desta forma, o time que entrará em campo na próxima segunda-feira será: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.