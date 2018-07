Zenit anuncia renovação do brasileiro Hulk até 2019

Um dos principais destaques do Zenit, o brasileiro Hulk acertou nesta segunda-feira sua renovação contratual com o clube por mais dois anos. Os russos anunciaram que o atacante assinou um novo vínculo de cinco anos, até o fim da temporada 2018/2109. O acordo anterior teria fim no meio de 2017.

"Foram sete meses de negociação e finalmente chegamos ao acordo. Havia interesse de clubes ingleses, franceses e inclusive um clube da China, que pagaria todo o dinheiro investido pelo Zenit na contratação do Hulk. Mas o interesse de todas as partes prevaleceu nesta negociação e felizmente pudemos assinar um novo acordo", afirmou Constatin Teo, que cuida da carreira de Hulk há 10 anos, desde a época em que ele foi jogar no Japão.

Os detalhes financeiros do acordo não foram divulgados, mas Hulk teria ganhado um aumento para aceitar o novo contrato. De acordo com veículos da imprensa europeia, o documento anterior previa o pagamento de 7 milhões de euros (R$ 22,6 milhões) por ano.

O anúncio do acordo nesta segunda surpreendeu porque ele acontece em um momento em que os clubes russos estão encontrando dificuldades financeiras por causa da desvalorização do rublo. A moeda local perdeu quase metade de seu valor em relação ao dólar nos últimos 12 meses. Hulk está no Zenit desde 2012, quando foi contratado, após se destacar no Porto, por cerca de 50 milhões de euros (R$ 160 milhões). Em 92 partidas pelo o clube, o jogador marcou 44 gols.

A diretoria do Zenit pretende aumentar o investimento por causa da Copa do Mundo em 2018, marcada para acontecer na Rússia. A ampliação do contrato do Hulk é uma solicitação do técnico português André VillasBoas, que trabalhou e foi campeão com o o atacante no Porto. A diretoria do Zenit tem projeto de longo prazo para colocar o Zenit num nível mais elevado do futebol europeu, entrando na disputa da Liga dos Campeões. O Zenit foi eliminado nesta temporada na 1ª fase da competição.

Na quinta feira, o time estreia na fase de oitavas da Liga Europa contra o PSV, em Eindhoven. "Quero ganhar títulos no Zenit e ajudar a equipe a brigar por competições europeias. O elenco é bom e não tenho motivos para sair do Zenit", disse o jogador. Na sua terceira temporada no Zenit, Hulk tem 116 jogos e 56 gols.