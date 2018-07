Zenit bate Benfica por 3 x 2 em jogo de ida na Liga dos Campeões

O meia empatou para os campeões russos aos 27 minutos, pouco depois de Maxi Pereira colocar os visitantes à frente em uma cobrança de falta. Ele marcou também o gol da vitória a dois minutos do final.

O reserva Sergei Semak virou o jogo para a equipe da casa na metade do segundo tempo, antes de Oscar Cordozo empatar em 2 x 2. Shirokov deu números finais ao confronto.

Com as temperaturas muito baixas, as duas equipes sofreram para se adaptar às condições difíceis, assim como ao campo pesado.