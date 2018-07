Zenit é punido com derrota por não incluir jogador jovem MOSCOU - O Zenit São Petersburgo será sancionado com derrota técnica, pelo placar de 3 a 0, e multado em 200 mil rublos (US$ 7.150) por não ter escalado um jogador russo nascido após 1990 no duelo de domingo contra o CSKA Moscou, que terminou empatada em 1 a 1, informa nesta segunda-feira o jornal Sport-Express.