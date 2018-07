Zenit marca no fim e sai na frente na Liga dos Campeões

Apesar da temperatura de menos nove graus, o Benfica não se acomodou, começou o jogo pressionando o adversário e abriu o placar. Aos 20 minutos, Maxi Pereira aproveitou rebote do goleiro Zhevnov, após falta cobrada por Óscar Cardozo, e só empurrou para as redes.

O gol acordou o Zenit, que partiu para cima e chegou ao empate apenas sete minutos depois. Após cruzamento da esquerda, Shirokov completou de primeira, no canto esquerdo do goleiro brasileiro Artur, e selou o placar da primeira etapa.

Na volta do intervalo, o ritmo do jogo caiu e as chances se tornaram escassas. Apenas aos 26 minutos, o time russo virou placar, e com um golaço. Após linda troca de passes pela direita, Bystrov achou Semak dentro da área. O meia, pressionado por Maxi Pereira, tocou de letra no canto direito.

Quando parecia que a partida terminaria em 2 a 1, mais dois gols aconteceram. Óscar Cardozo aproveitou falha de Zhevnov e empatou para o Benfica, aos 42 minutos. No entanto, um minuto depois, Shirokov marcou seu segundo gol no jogo, após falha da zaga portuguesa, e garantiu a vitória do Zenit.