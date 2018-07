Zenit perde na Holanda e se complica na luta por uma vaga na Liga Europa

O Zenit se complicou na disputa por uma vaga na fase de grupos da Liga Europa. Nesta quarta-feira, a equipe russa perdeu para o Utrecht por 1 a 0 no jogo de ida da última fase preliminar, na Holanda, e precisará reverter a situação na volta, na Rússia, para disputar o estágio principal da competição.

Com o resultado, o Zenit precisará vencer por dois gols de diferença o duelo de volta contra o Utrecht se quiser garantir a classificação. O confronto será disputado na quinta-feira da semana que vem, dia 24, em São Petersburgo.

O duelo desta quarta foi o segundo do Zenit sem a presença de Giuliano, que vinha ficando no banco de reservas e foi negociado com o Fenerbahçe. E mesmo com nomes como os de Ivanovic e Zhirkov, ambos ex-Chelsea, Paredes, ex-Roma, Kranevitter, ex-Atlético de Madrid, e Criscito, ex-Juventus, o time de Roberto Mancini não foi páreo para o Utrecht, que marcou o único gol do jogo com Labyad.

A partida desta quarta foi isolada desta última fase de playoff da Liga Europa. Na quinta, acontecerão os outros 21 jogos de ida do estágio, com destaque para: Milan x Shkendija, Everton x Hajduk Split, Ajax x Rosenborg, Vardar Skopje x Fenerbahçe e Panathinaikos x Athletic Bilbao.