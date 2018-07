Zenit vence em casa e segue vivo na Copa dos Campeões

SÃO PETERSBURGO - O Zenit St. Petersburg se manteve vivo na Copa dos Campeões da Europa ao obter a sua primeira vitória na fase de grupos nesta quarta-feira. Em casa, no Estádio Petrovsky, o time russo venceu o Anderlecht, da Bélgica, por 1 a 0, em duelo válido pela terceira rodada do Grupo C.

Com o resultado, o time russo chegou aos três pontos e assumiu a terceira colocação da chave ao ultrapassar o Anderlecht, que está na lanterna com apenas um ponto. Málaga, com seis pontos, e Milan, com quatro, ocupam as duas primeiras colocações do grupo e se enfrentam ainda nesta quarta-feira na Espanha.

O único gol da partida desta quarta-feira saiu aos 27 minutos do segundo tempo após Anyukov ser derrubado na grande área por Jovanovic. Kerzhakov executou a cobrança e definiu a vitória do time do brasileiro Hulk. Zenit e Anderlecht voltarão a se enfrentar em 6 de novembro, mas dessa vez na Bélgica.