Zetti acredita que horários dos jogos da Copa não devem ser alterados

SÃO PAULO - Zetti chama a atenção para o horário dos jogos da Copa do Mundo de 2014, principialmente as partidas que envolvem seleções europeias, que acontecerão às 13 horas, em cidades como Manaus, Natal e Brasília onde as temperaturas atingem os 35 graus no mês de junho.

Quem também deve sofrer são os jogadores de Alemanha e Portugal, que se enfrentam no mesmo horário no estádio da Fonte Nova em Salvador, assim como Colômbia e Grécia, este jogo, porém, ocorrerá no estádio do Mineirão em Belo Horizonte. Que também receberá a partida entre Bélgica e Argélia, esta última já mais acostumada com um clima mais quente.

Outro confronto que ganha destaque por conta do horário é o jogo entra a seleção equatoriana e a seleção da Suíça no estádio Mané Garrincha, no clima seco da cidade de Brasília também às 13 horas. O ex-goleiro e tetracampeão mundial com a seleção brasileira Zetti, acredita que os horários serão mantidos, mesmo após diversas tentativas em atrasar o horário dos jogos. "Eu acredito que não vão mudar. Acho muito difícil mudarem os horários. Nos Estados Unidos em 1994 nós jogamos nesse horário, uma hora da tarde. Estava muito quente, por volta dos 32, 35 graus", o Brasil jogou sob um sol escaldante em cidades como Los Angeles e Palo Alto, que no verão, atingem temperaturas entre 30 e 35 graus.