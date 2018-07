Zetti comemora dia do goleiro com ex-campeões

SÃO PAULO - Para comemorar o dia do goleiro, o tetracampeão mundial Zetti reuniu no Estádio do Ibirapuera, nesta manhã, mais de 300 goleiros, entre alunos, crianças e ex-campeões que marcaram a história do futebol brasileiro e mundial como Gilmar, Velloso, Sérgio, Belletti, Juninho Paulista, entre outros.

O evento apresentou aos convidados a dinâmica e métodos de treinamentos que os goleiros são submetidos diariamente. Os ex-goleiros treinaram com alunos, divididos em quatro gols, todos com supervisão de professores e do próprio Zetti.

“É muito gratificante realizar um evento como esse e poder prestar uma homenagem a todos os goleiros e aos que amam essa posição. Pudemos contar com alguns convidados ilustres, que abrilhantaram ainda mais essa data”, disse o ex-goleiro de São Paulo, Palmeiras e Santos.

Além de toda temática voltada para o “Dia do Goleiro”, a escola de futebol do ex-goleiro Zetti, Fechando o Gol, colaborou com a Campanha do Agasalho. Quem foi assistir ao treinamento neste sábado de manhã levou um agasalho para doar e pode conferir tudo das arquibancadas do estádio.

Zetti está à frente do projeto Fechando o Gol há seis anos, e realiza um trabalho com uma metodologia voltada à atividade física especializada em treinos para goleiros. Além do futebol, a escola alia o esporte aos estudos e leva goleiros para atuar e estudar nos Estados Unidos.