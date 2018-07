Zhirkov volta a ficar fora de treino e deve desfalcar Rússia contra a Croácia

A Rússia realizou nesta quinta-feira seu penúltimo treino antes de encarar a Croácia no sábado, em Sochi, pelas quartas de final da Copa do Mundo, e praticamente confirmou um desfalque para o confronto. Zhirkov voltou a se ausentar da atividade e não deverá estar em campo no fim de semana.

Meia de 34 anos, mas que vem atuando como lateral e ala no Mundial, Zhirkov sofreu uma lesão na panturrilha. Ele já havia ficado de fora dos treinos de terça e quarta-feira. Nesta quinta, realizou apenas um trabalho separado dos outros jogadores, na academia.

Em compensação, o técnico Stanislav Cherchesov recebeu uma boa notícia nesta quinta. O atacante Dzagoev se recuperou de um problema muscular nas costas e voltou a treinar, ainda que com algumas restrições. Ele segue como dúvida para o duelo diante da Croácia.

Centroavante titular e principal esperança de gols da Rússia, Dzagoev sofreu uma lesão muscular na coxa nos primeiros minutos da estreia contra a Arábia Saudita e foi desfalque nas duas partidas seguintes. Voltou a ficar à disposição somente nas oitavas, contra a Espanha, mas permaneceu os 120 minutos no banco.