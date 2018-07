Zico assume como executivo de futebol do Flamengo

Maior ídolo da história do Flamengo, Zico acertou neste domingo, 30, seu retorno ao clube. Vinte anos depois de se despedir do clube da Gávea, Arthur Antunes Coimbra agora assume a diretoria executiva do departamento de futebol.

A presidente do Flamengo Patrícia Amorim já vinha sondando o ex-jogador, mas para o cargo de técnico - principalmente depois que Andrade foi demitido e a eliminação na Copa Libertadores, já sobre o comando de Rogério Lourenço. Na função de gestor, Zico será remunerado por um acordo com os principais patrocinadores.

"É um grande desafio pela frente. A meta é profissionalizar o futebol do Flamengo, concluir o CT, dar melhores condições ao time e elevar o nome do clube como uma referência", explicou Zico, em seu site oficial.

Os últimos trabalhos de Zico como técnico foram a conturbada passagem no Olympiacos (Grécia) e os maus resultados no CSKA Moscou (Rússia). Antes disso, havia se notabilizado por levar o Fenerbahce (Túrquia) às quartas de final da Liga dos Campeões e o título da Copa da Ásia com a seleção japonesa.

Zico vestiu a camisa do Flamengo em 732 partidas, tendo marcado 509 gols. Conquistou o Mundial de Clubes (1981), a Copa Libertadores (1981), quatro campeonatos Brasileiro (1980, 1982, 1983 e 1987), além de outros sete campeonatos Carioca.