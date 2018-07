Zico avisa que fará em 2013 seu 2.º adeus aos gramados

Organizador do Jogo das Estrelas há nove anos, Zico anunciou sua segunda despedida dos gramados. Prestes a comemorar 60 anos (que serão completados em 3 de março), o ex-treinador da seleção do Iraque afirmou que estará em campo, pela última vez, em 2013. A 10.ª edição da partida festiva será no Maracanã. O eterno Galinho de Quintino reuniu estrelas do presente e do passado na noite da última quinta-feira, pelo segundo ano consecutivo, no Estádio do Morumbi.

Ele não descartou organizar a partida mais uma vez em São Paulo. "Esse não deve ser o último jogo no Morumbi, mas com a minha presença, sim. As pernas não estão aguentando e o joelho dói. Minha despedida será ano que vem, no Maracanã", revelou.

"Fominha", o ídolo do Flamengo e ex-astro da seleção brasileira não deixou o gramado por nenhum momento no Jogo das Estrelas e saiu zerado no placar. Não fosse pelo argentino Conca, seu time sairia derrotado: o ex-jogador do Fluminense garantiu o empate por 4 a 4 para os Amigos de Zico contra as Estrelas do Brasil. Emerson Sheik, Gabriel e Paulo Henrique Ganso marcaram os outros gols do time anfitrião, enquanto Amoroso, Viola (2) e Ibson fizeram pela equipe rival.