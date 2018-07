Zico deixa o cargo de técnico do Iraque

SÃO PAULO - O ex-jogador Zico, de 59 anos, não é o mais o técnico da seleção do Iraque. Nesta terça-feira o ídolo do Flamengo publicou em seu site oficial um comunicado para anunciar a saída do cargo.

"Enviei comunicação oficial à Fifa, entidade máxima do futebol mundial, e à IFA, que é a associação iraquiana de futebol, declarando que considero meu contrato rescindido por descumprimento da IFA. Em breve prestarei mais esclarecimentos", diz o texto da nota.

Zico estava como treinador da equipe desde 2011. O Iraque está na quarta fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2014 em terceiro lugar no Grupo B, com cinco pontos. Com a mesma pontuação mas um jogo a menos está a Austrália, a segunda colocada. O Japão é o líder, com 13.

A última partida do técnico no comando do Iraque foi a derrota por 6 a 0 para o Brasil em amistoso disputado no mês de outubro.