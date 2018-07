Zico diz que sucessor de Mano terá 'situação facilitada' RIO - O futuro técnico da seleção brasileira deve ter uma vida mais tranquila depois que o antecessor, Mano Menezes, fez a peneira do grupo e construiu uma base para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, afirmou nesta terça-feira o ex-jogador e atual treinador do Iraque, Zico.