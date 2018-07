Zico homenageará Sócrates em Jogo das Estrelas beneficente

RIO - A partida beneficente tradicionalmente organizada por Zico no final do ano vai homenagear em 2011 Sócrates, que morreu na madrugada do último domingo. O maior ídolo da história do Flamengo revelou nesta quarta-feira que convidou Raí para o Jogo das Estrelas, que será realizado em 28 de dezembro, no Estádio do Morumbi. Zico explicou que já pretendia homenagear o ex-jogador do Corinthians no Jogo das Estrelas. Agora, Sócrates será representado pelo irmão Raí.

"Sócrates já seria convidado para o Jogo das Estrelas e eu estava confiante de que ele poderia se recuperar para prestigiar o evento e receber a nossa homenagem. Nossa ideia era dar ainda mais força para que ele continuasse firme na sua batalha pela sua saúde. Mas, infelizmente, isso não foi possível. Decidi que a homenagem será mantida e convidei Raí para participar e representá-lo. Continuo muito triste com tudo isso. Ele era um cara espetacular e ter sido seu amigo foi um grande privilégio", disse Zico.

Zico e Sócrates foram contemporâneos e defenderam a seleção brasileira nas Copas do Mundo de 1982 e 1986. No Mundial do México, ambos ficaram marcados pelos pênaltis desperdiçados na partida contra a França, válida pelas quartas de final, em que o Brasil foi eliminado.

Além da homenagem a Sócrates, o Jogos das Estrelas terá outras atrações para o público que for ao Morumbi em 28 de dezembro. Atletas em atividades e ex-jogadores já confirmaram a presença na partida, como Júnior, Pita, Careca, Amoroso, Zetti e Dinei.