Zico lança site oficial de candidatura à presidência da Fifa

O ex-jogador Zico lançou nesta semana um site oficial para sua candidatura à presidência da Fifa. Na página (www.zicofifa.com), brasileiro pede que os internautas se cadastrem para uma "campanha colaborativa" e diz que o mundo do futebol deve abrir a 'caixa preta da Fifa' para uma liderança com democracia e transparência.

Também é possível visualizar um vídeo, no qual Zico anuncia a criação de 'Dez Fundamentos' para mudar a forma de gestão na Fifa. O ex-jogador também faz críticas à maneira com que a entidade toma decisões. "A escolha de uma sede de Copa do Mundo é feita por 23 pessoas em uma sala fechada. Enquanto for dessa forma, nada vai mudar", afirma o pré-candidato.

Jogadores do Avaí e do Kashima Antlers, do Japão, também aparecem no vídeo.

Em junho deste ano, poucos dias após ser reeleito, Joseph Blatter anunciou sua renúncia à presidência da Fifa. As eleições para eleger o próximo presidente estão marcadas para 26 de fevereiro de 2016. Zico é um dos candidatos a substituir o suíço no cargo máximo da entidade. O francês Michel Platini, o príncipe saudita Ali Bin Al-Hussein e o magnata sul-coreano Chung Mong-Joon também são nomes fortes na briga.

