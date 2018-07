Zico pede demissão do comando da seleção do Iraque O ex-jogador Zico anunciou, por meio de nota publicada em seu site oficial, na noite da última terça-feira, que pediu demissão do comando da seleção do Iraque. O treinador disse que enviou um comunicado à Fifa e à Associação Iraquiana de Futebol (IFA, na sigla em inglês) para avisar que não seguirá no cargo.