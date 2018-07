Zico pede 'Maracanã cheio' e Jogo das Estrelas já tem 24 mil ingressos vendidos

"Nesses anos todos do evento, o que sempre mais me sensibilizou foi ver tantos pais com seus filhos no estádio, numa confraternização que poderia imperar em todos os jogos Brasil afora. Nada de brigas e violência, só amor pelo futebol e reverência aos ídolos. Gostaria de ver o Maracanã cheio novamente. E quero aproveitar para agradecer a cada um dos convidados que aceitaram fazer parte dessa festa", declarou.

E a torcida promete não decepcionar o grande ídolo da história do Flamengo. Até esta sexta-feira, já haviam sido vendidos 24 mil ingressos. As entradas custam R$ 20 e continuam sendo comercializadas exclusivamente nas bilheterias do Maracanã. Os sócios-torcedores dos quatro clubes grandes do Rio têm direito à meia-entrada.

O jogo festivo de domingo está marcado para as 18 horas e contará com estrelas internacionais, como o português Vitor Baía, que defendeu Porto e Barcelona, além de ter vestido a camisa da seleção por mais de uma década, e o atacante belga Luc Nilis, ex-PSV, considerado por Ronaldo Fenômeno um de seus melhores parceiros em toda a carreira.

O confronto também terá nomes históricos do futebol brasileiro, além do próprio Zico, como Ademir da Guia, Júnior, Renato Gaúcho, Aldair, Carlos Alberto Torres, Edmundo e Roberto Carlos. Outros, ainda em atividade, também atuarão, como Renato Augusto, Elias, Zé Roberto e Juan.