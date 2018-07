Zico rechaça técnico estrangeiro na seleção brasileira

RIO - O técnico da seleção do Iraque e ídolo da torcida do Flamengo, Zico, afirmou nesta terça-feira que não concorda com a contratação de um treinador estrangeiro para comandar o Brasil. O ex-jogador disse que, se convidado, não aceitaria assumir a seleção brasileira. Para ele, Mano Menezes deixou um time "pronto", e por isso o próximo a ocupar o cargo terá o trabalho "facilitado".

"Não concordo", disse sobre a contratação de um técnico estrangeiro, após palestra na Soccerex, feira de negócios de futebol que está sendo realizada em Copacabana, no Rio. "Não é questão de repudiar o (Pep) Guardiola, considero ele um ótimo treinador, fez um belo trabalho no Barcelona. O outro que está lá também está fazendo a mesma coisa, os resultados estão aí da mesma forma".

Segundo Zico, o ex-treinador do Barcelona teve seu "trabalho facilitado porque pegou uma geração ótima e soube administrá-la". Além, claro, do fator Messi. "Acho que até o Iraque, se tivesse o Messi, disputaria o título (da Copa do Mundo de 2014)".

O treinador do Iraque afirmou que, por não trabalhar no Brasil, consideraria assumir a seleção brasileira algo injusto com os técnicos daqui. Ele justificou por que não concorda com um técnico de fora, seja Guardiola ou qualquer outro: "Nosso futebol tem ótimos treinadores que ganharam Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial de Clubes, então temos campeões também".

Para Zico, o próximo treinador do Brasil vai pegar o time com "meio caminho andado". "Se o Mano tivesse tido um legado em 2010, a formação do time não teria demorado tanto. A maioria dos treinadores da seleção tiveram um legado dos times anteriores, mas de 2010 ninguém foi aproveitado", afirmou o ex-jogador sobre a equipe comandada por Dunga e o fiasco na Copa da África do Sul.