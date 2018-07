Zico visita seleção brasileira antes do amistoso em Doha A seleção brasileira ganhou neste sábado uma inspiração para ter uma boa atuação no amistoso diante do Egito, na segunda-feira, em Doha, no Catar. Ídolo do futebol mundial, o ex-jogador Zico, que trabalha atualmente como técnico do Iraque, aproveitou a sua presença na cidade para visitar a delegação do Brasil no hotel.