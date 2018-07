Zidan vai desfalcar o Borussia Dortmund por seis meses O atacante Mohamed Zidan vai desfalcar o Borussia Dortmund nos próximos seis meses, depois de romper o ligamento cruzado anterior do seu joelho. O jogador egípcio se contundiu no domingo, durante o empate por 1 a 1 com o Hoffenheim, em partida válida pelo Campeonato Alemão.