Zidane afirma que Cristiano Ronaldo ficará no Real Madrid por mais 2 ou 3 anos

O técnico do Real Madrid, o francês Zinedine Zidane, afirmou em entrevista coletiva neste sábado, em Los Angeles, nos Estados Unidos, na véspera do amistoso contra o Manchester United, válido pela International Champions Cup - torneio de pré-temporada que reúne grandes clubes europeus -, que o atacante português Cristiano Ronaldo permanecerá no clube merengue nas próximas temporadas.

"Muito se falou sobre Cristiano, que queria sair. Mas quando falei com ele, estava tranquilo. Ele está desfrutando das suas férias e no dia 5 (de agosto) vai estar conosco. Eu o vejo e escuto como todos, o que me importa é que ele quer fazer com o (Real) Madrid e creio que vai ficar. Creio que vai ficar conosco pelos próximos dois ou três anos", previu o treinador madrilenho.

No mês passado, pouco antes do início da Copa das Confederações na Rússia, a imprensa espanhola especulava sobre a suposta intenção do atacante português de deixar o Real Madrid por causa da investigação por fraude fiscal de 14,7 milhões de euros (cerca de R$ 53,5 milhões) da qual ele é suspeito na Espanha.

Zinedine Zidane também assegurou que está confiante no time e estará pronto para defender os títulos do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões da Europa (bicampeonato) nesta temporada quando chegar a hora. Mas lembrou que antes, no próximo dia 8, o time tem pela frente a decisão da Supercopa da Europa - torneio reúne o campeão da Liga dos Campeões e o ganhador da Liga Europa -, diante do mesmo Manchester United, em Skopje, na Macedônia.

"Sabemos que aquilo que conseguimos foi incrível e agora há um troféu que se jogará no dia 8 (de agosto) e estamos nos preparando para começar da melhor maneira possível. Como sempre, quero ganhar tudo que jogamos, isso não mudará. Este clube tem a história, sabemos que ganhar troféus é o que nos motiva e vamos tentar fazer o mesmo neste ano", projetou o treinador do Real Madrid.

Zinedine Zidane também elogiou o lateral-direito Danilo, que recentemente deixou a equipe madrilenha para jogar no Manchester City, da Inglaterra. O brasileiro chegou ao Real Madrid em 2015 e fez apenas 17 jogos como titular na temporada passada, mas a imprensa britânica assegurou que o treinador espanhol Pep Guardiola havia considerado prioridade a aquisição de Danilo após a saída do argentino Pablo Zabaleta.

"Danilo se foi e (Álvaro) Morata (para o Chelsea) também. Não estou dizendo que nos falta um atacante, mas falta um em relação ao ano passado. Veremos como vamos lidar com as coisas. Há 28 jogadores e são muitos", finalizou o técnico.