Zidane agradece Zé Roberto e exalta '23 anos de amor' do brasileiro pelo futebol

Não bastassem as homenagens de companheiros e torcedores, Zé Roberto recebeu nesta quarta-feira o reconhecimento de um dos maiores jogadores de futebol dos últimos tempos após sua aposentadoria. Atualmente técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane reverenciou o brasileiro por sua carreira e chegou a agradecê-lo pela longa trajetória como profissional.

"Zé Roberto, nos conhecemos jogando a Liga dos Campeões quando você estava no Bayern de Munique, e depois, na Copa do Mundo de 2006. Apenas dois anos mais jovem que eu e seguiu jogando futebol. Parabéns pelos 23 anos de amor por este esporte. Bravo! Obrigado!", escreveu em sua página no Instagram.

Zidane postou uma imagem ajudando Zé Roberto a se levantar durante o confronto entre França e Brasil na Copa do Mundo de 2006. Na ocasião, o brasileiro, apesar do grande desempenho na competição, não impediu que o rival conduzisse a seleção europeia à vitória por 1 a 0 e à classificação às semifinais.

Apesar do reconhecimento, Zidane nunca teve Zé Roberto como colega. Ambos vestiram a camisa do Real Madrid, mas em épocas diferentes - o brasileiro, entre 1997 e 1998, e o francês, de 2001 a 2006.

Zé Roberto atuou por 23 anos como profissional até a última segunda-feira, quando se despediu dos gramados com a camisa do Palmeiras, aos 43 anos. Na última terça, porém, ele anunciou que seguirá ligado ao futebol, já que assumirá o cargo de assessor técnico do clube paulista em 2018.