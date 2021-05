Zidane aponta 'caráter e personalidade' do Real Madrid para bater Chelsea e ir à final

Zinedine Zidane esbanjou confiança em seus jogadores para o segundo duelo do Real Madrid diante do Chelsea, nesta quarta-feira, em Londres, pela semifinal da Liga dos Campeões. O treinador francês destacou o 'caráter e personalidade' do elenco, que teve de superar muitos problemas de lesão durante a temporada.

"Tivemos dificuldades para chegar aqui, vencemos momentos difíceis nesta temporada, mas você tem que tirar o chapéu para esta equipe que tem caráter e personalidade. Quando as coisas ficaram complicadas, eles estiveram sempre lá e demonstraram seu valor. Estamos onde queremos e acima de tudo onde merecemos", afirmou o técnico, nesta terça-feira, em entrevista coletiva.

Segundo Zidane, o time pode não ter tido o mesmo desempenho de outros anos, quando ganhou o título, mas mostrou força para chegar a disputar mais uma vaga na decisão. "Não é um milagre, viemos até aqui por causa do nosso trabalho e por acreditar no que fazemos. Não há milagres no futebol. Vamos colocar todo o nosso potencial em campo."

Ganhador de três títulos europeus com o Real, Zidane fala como o time deve entrar em campo. "Em uma semifinal você tem que sofrer em campo. Aconteceu na primeira partida e vai ser assim na segunda. Estamos prontos", disse Zidane, que praticamente encerrou a expectativa quando à escalação de Sergio Ramos na partida.

"Todos os jogadores que estão aqui estão prontos. Nós jogamos uma semifinal e todos morreremos no campo", afirmou. Não direi o que faremos com Sergio. Ele está conosco e isso significa que ele está bem. É o mais importante ter nosso líder, nosso capitão. Não vou arriscar qualquer coisa, ele está conosco e isso significa que ele está pronto jogar."