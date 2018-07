Zidane assume categoria de base do Real Madrid

SÃO PAULO - A molecada do Real Madrid deverá ficar um pouquinho melhor após a chegada do novo treinador, ninguém menos que o francês Zinidine Zidane. Aposentado, o ex-jogador do clube espanhol e da seleção francesa vai assumir o time Sub-18 dos merengues. Ser comandado por Zidane, um dos melhores jogadores que o mundo já viu, é privilégios de poucos. A notícia foi divulgada neste sábado na Europa pelo site El Confidencial, da Espanha.

O Real Madrid tem três equipes Sub-18. Em princípio, Zidane ficará responsável por apenas uma delas. Imagina-se que o ex-meia do Real Madrid reúne em seu elenco os melhores jogadores, aqueles que estejam quase prontos para assumir lugares no time de José Mourinho - se o treinador estiver no cargo na próxima temporada. Especula-se em Madrid que José Mourinho deixará o clube ainda este ano.

Zidane também faz curso de técnico na França e isso deverá ajudá-lo nesse começo de trabalho. Ele ocuparia o cargo que era do ex-atacante Fernando Morientes, que está sendo deslocado para assumir funções nas categorias de base da seleção espanhola. O Real Madrid ainda não confirmou a informação.

Zidane tem 40 anos e atualmente ele ocupa um cargo de honra dentro do Real Madrid. Ele já frequenta as categorias de base do clube porque seu filho, Enzo, de 17 anos, é um dos jogadores do time.