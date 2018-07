Zidane causa furor em seu primeiro treino à frente do Real Madrid

O novo treinador do Real Madrid, o francês Zinedine Zidane, dirigiu nesta terça-feira seu primeiro treino à frente do conjunto madrilenho, que esteve marcado pelo abundante público, a maioria crianças, que lotaram as arquibancadas do estádio Alfredo Di Stefano de Valdebebas.

A chegada de Zidane ao banco do Real Madrid, em substituição de Rafa Benítez, parece que iludiu a torcida, que nesta terça-feira compareceu em massa à CT para presenciar o primeiro treino do francês à frente da equipe.

Meia hora antes do início, o estacionamento do estádio Alfredo Di Stefano já estava cheio e, perante a chegada em massa de carros que seguiam entrando nas instalações, a segurança do clube começou a dirigir os torcedores a outro estacionamento que também ficou cheio.

Com cinco minutos de atraso sobre a hora prevista, os jogadores madrilenhos foram entrando no gramado perante os aplausos da torcida. A maior ovação foi para o próprio Zidane, que foi o último a sair do túnel.

Após uma volta no campo correndo, os jogadores foram convocados por Zidane, que falou um pouco com eles antes de iniciar um circuito físico e algumas atividades com bola.

Posteriormente, o técnico francês mandou seus três goleiros (Keylor Navas, Kiko Casilla e Rubén Yáñez) realizar trabalhos específicos e o resto foi dividido em dois grupos.

Sergio Ramos não participou de nenhum desses dois exercícios, assim como Danilo e Pepe. O único jogador que não apareceu em nenhum momento da sessão no gramado foi o galês Gareth Bale, que ficou trabalhando na academia.

Durante a sessão, Zidane esteve escoltado o tempo todo por David Bettoni, que conheceu com 19 anos no Cannes e com o qual compartilhou a maior parte de sua trajetória profissional desde então, incluída sua etapa como técnico do Castela.