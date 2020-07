Zidane comemora título espanhol: 'Mais feliz do que quando ganhei a Liga dos Campeões'

O técnico Zinédine Zidane disse que o título espanhol conquistado pelo Real Madrid nesta quinta-feira o deixou mais feliz do que quando ele venceu a Liga dos Campeões da Europa. O treinador exaltou o desempenho de seus jogadores ao longo da competição nacional. Com 37 rodadas disputadas até agora, o Real Madrid perdeu apenas três jogos, contra Bétis, Levante e Mallorca.

"Hoje, para mim, é um dos melhores dias que vivi profissionalmente. Estou mais feliz do que quando ganhei a Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões é a Liga dos Campeões, mas o Espanhol pede um tremendo esforço. São 38 rodadas, e se tem mais pontos ao fim, é o maior prêmio", afirmou o francês, que, como técnico do Real Madrid, foi três vezes campeão europeu (2015/16, 2016/17 e 2017/18), além de ter faturado duas vezes o campeonato nacional (2016/17 e 2019/20).

Por causa da pandemia do novo coronavírus, não haverá comemoração pelas ruas de Madri. O clube, inclusive, chegou a divulgar comunicado para os torcedores permanecerem em casa. Para Zidane, a situação "é estranha", mas o treinador prevê pretende celebrar quando a covid-19 estiver controlada.

"É uma situação estranha para todos. Algo que não podemos controlar. Todos gostaríamos de ir a La Cibeles para comemorar com nossos fãs, mas, por razões de saúde, isso não pode ser feito. Temos que esperar e ver se a situação melhora no futuro para podermos fazer isso, mas não tenho dúvidas de que nossos fãs também ficarão muito felizes em casa com o título conquistado", disse o treinador.