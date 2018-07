Zidane confirma Bale fora de duelo com Bayern e espera ter galês contra o Barça

Zinedine Zidane confirmou nesta segunda-feira que Gareth Bale voltará a desfalcar o Real Madrid por motivo de lesão no confronto de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique, nesta terça, às 15h45 (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu. O astro galês, que já havia ficado fora da partida contra o Sporting Gijón, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol, acabou não entrando na lista de jogadores relacionados para este duelo contra o time alemão.

Na véspera do jogo contra o Gijón, derrotado em casa por 3 a 2 no último sábado, o técnico francês já havia adiantado que Bale era dúvida para o confronto com o Bayern. E agora o comandante revelou que preferiu "não arriscar" a escalação do jogador nesta terça, quando o Real irá defender a vantagem de 2 a 1 conquistada no duelo de ida do mata-mata, na semana passada, na Alemanha.

"Bale tem trabalhado muito para voltar à equipe e depois de sua lesão (anterior, bem mais grave), de três meses de baixa, voltou empolgado. Tem alguma dor que o impede de estar bem e espero que seja por pouco tempo, e que logo esteja conosco (à disposição para atuar)", afirmou Zidane, em entrevista coletiva, na qual em seguida projetou o possível retorno do galês no clássico decisivo do próximo domingo, contra o Barcelona, também em Madri, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol.

"Amanhã não vai estar em campo porque não queremos arriscar. Tem vontade de voltar, tem trabalhado muito e merece estar conosco o quanto antes. Espero que possa estar para o clássico, mas não o garanto (no jogo). É o dia a dia que dirá se ele estará pronto", reforçou o treinador.

Por ter vencido o duelo de ida por 2 a 1, o Real poderá até perder por 1 a 0 nesta terça-feira para avançar às semifinais da Liga dos Campeões, tendo em vista o maior peso dos gols marcados fora de casa para efeito de desempate.

Já no domingo, novamente em casa, o time merengue entrará em campo no clássico com a chance de abrir seis pontos sobre o Barça na liderança do Espanhol, o que deixaria a equipe muito próxima do título nesta reta final da competição, até pelo fato de que disputou uma partida a menos do que o arquirrival no torneio até aqui.