Zidane confirma desfalques de Cristiano Ronaldo e Bale para pegar o Espanyol

O Real Madrid terá o desfalque de seus dois principais astros para encarar o Espanyol neste domingo, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. O técnico Zinedine Zidane confirmou que tanto Cristiano Ronaldo quanto Gareth Bale apresentaram problemas físicos nos últimos dias e, por isso, sequer foram relacionados para o confronto.

Zidane anunciou as baixas em entrevista coletiva neste sábado. O caso mais preocupante é o de Bale, que ainda sente dores de uma pancada sofrida na vitória de quarta-feira sobre o Sporting pela Liga dos Campeões. Já Cristiano Ronaldo foi poupado por conta de um quadro de gripe.

"Cristiano não vai viajar com a gente porque está com dor na garganta e vai ficar em Madri. Não está pronto. Não vamos arriscar com ninguém, muito menos com ele", explicou Zidane. "O Gareth recebeu um golpe forte no quadril e também não vamos arriscar com ele. Os jogadores querem jogar, mas jogamos a cada três dias, temos muitas partidas e não podemos arriscar com um jogador tão importante."

Tanto Cristiano Ronaldo quanto Bale já vinham desfalcando o Real nos últimos treinos. A ausência deles no domingo, no entanto, não pareceu preocupar Zidane. "É um grupo, todos são importante. E quando um sente algo, é melhor que entre outro. Sempre vamos pensar no grupo", afirmou.

As duas ausências podem abrir espaço para o retorno ao time titular de James Rodríguez, bastante elogiado por sua atuação no segundo tempo diante do Sporting. "Ele está treinando muito bem. É um jogador importante para a equipe, o vejo muito bem. Está comprometido e quer jogar, como todos. Vai ter seus minutos, claro, e vai trazer muito para a equipe", avaliou Zidane.