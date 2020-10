Zidane confirma retorno de Sergio Ramos para o clássico com o Barcelona

O técnico Zinedine Zidane confirmou, nesta sexta-feira, que o zagueiro e capitão do elenco merengue, Sergio Ramos, estará dentre os titulares do Real Madrid no jogo contra o Barcelona. O clássico será disputado às 11 horas (de Brasília) deste sábado, no Camp Nou, em partida válida pelo Campeonato Espanhol.

Referência da equipe madrilenha, Sergio Ramos sofreu uma pancada no joelho esquerdo na inesperada derrota para o Cádiz por 1 a 0, no fim de semana passado. Ele deixou a partida com dores e foi desfalque em mais um tropeço do Real no meio da semana. Dessa vez, o time de Zidane perdeu para Shakhtar Donetsk, pela fase de grupos da Liga dos Campeões.

Leia Também Real Madrid leva 3 do Shakhtar Donetsk no 1º tempo e perde na Liga dos Campeões

De acordo com o técnico, o zagueiro treinou normalmente nesta sexta. "Sabemos que Sergio é o nosso capitão e líder. Não vamos arriscar nada porque ele está recuperado e vai estar conosco. Precisamos de jogadores 100% prontos para jogar e Sergio é um deles", disse Zidane.

Apesar do retorno do defensor, o elenco merengue seguirá com problemas na equipe titular. São pelo menos três desfalques importantes: Eden Hazard, Dani Carvajal e Alvaro Odriozola, além de Martin Odegaard.

Zidane admitiu que o clássico terá importância especial para o Real depois das duas derrotas seguidas, que já causaram críticas ao seu trabalho. "Neste momento, o mais importante é mudar a dinâmica. Temos bons jogos pela frente e teremos a oportunidade de fazer esta mudança. É isso que torna o futebol tão grande. Quando as coisas vão mal,. você precisa mostrar seu caráter e sua qualidade", declarou.