Zidane confirma retorno e Navas é relacionado no Real pela 1ª vez na temporada

Recuperado de uma cirurgia no tendão de Aquiles, o goleiro Keylor Navas foi relacionado pelo técnico Zinedine Zidane pela primeira vez na temporada, nesta sexta-feira. Ele poderá ganhar uma chance em campo na partida do Real Madrid contra o Las Palmas, no sábado, fora de casa, em rodada do Campeonato Espanhol.

"Keylor está de volta com o elenco. Ele é um jogador chave para nós", confirmou Zidane, que já havia indicado nas últimas semanas o retorno do goleiro. Navas não entra em campo desde a final da Liga dos Campeões, no fim de maio, quando o Real venceu o Atlético de Madrid nos pênaltis e se sagrou campeão.

Depois da competição, o goleiro foi submetido a uma operação para curar uma lesão crônica no pé esquerdo. Em recuperação no período de férias no futebol europeu, ele desfalcou a seleção da Costa Rica na Copa América Centenário, nos Estados Unidos. E, no retorno da temporada europeia, ficou de fora dos cinco primeiros jogos do Real no Espanhol e da estreia na Liga dos Campeões.

Ao anunciar a inclusão do jogador na lista de relacionados, Zidane afirmou que pretende estabelecer um rodízio de goleiros na temporada. Navas e Kiko Casilla devem se revezar no Espanhol, na Liga dos Campeões e na Copa do Rei.

"Ainda vou falar com os dois para ver como vamos organizar [o rodízio]. Para mim, é possível realizar tantas mudanças no gol quanto na linha, entre todos os jogadores", avisou Zidane.