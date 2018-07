Zidane confirma Sérgio Ramos na final do Mundial; Pepe deve ser baixa

O técnico Zinedine Zidane confirmou neste sábado a presença do zagueiro Sérgio Ramos entre os titulares do Real Madrid para a final do Mundial de Clubes da Fifa, no Japão. No domingo, o time espanhol vai enfrentar o anfitrião Kashima Antlers, em Yokohama.

"Ele é o nosso capitão e sua condição está cada vez melhor. Ele pôde treinar normalmente hoje. Então, deve estar no time amanhã, sem qualquer problema. Espero que ele possa jogar os 90 minutos", disse Zidane.

Ramos também se mostrou confiante em jogar a final deste domingo. "Hoje minha condição é muito boa. Participei de todo o treino com meus colegas. E, se o treinador precisar de mim, eu gostaria de jogar amanhã", disse o zagueiro, que também vem se destacando no ataque nos últimos jogos, com gols em momentos decisivos.

O defensor ficou de fora da semifinal, contra o América, do México, por precaução. A comissão técnica decidiu poupá-lo em razão da sobrecarga física dos últimos meses, em que o Real têm disputado o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Liga dos Campeões.

Enquanto Sérgio Ramos retorna ao time, o também zagueiro Pepe deve ficar de fora da partida decisiva deste domingo. O jogador também preocupa o time por causa do desgaste físico das últimas semanas. Zidane não confirmou qual será a zaga titular para domingo.