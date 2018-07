Zidane confirma volta de Marcelo e Bale ao Real Madrid

Fora da convocação da seleção brasileira, divulgada por Dunga na quinta, Marcelo se recuperou de uma contusão no tornozelo e foi incluído na lista de relacionados para a partida - Zidane não garantiu o brasileiro entre os titulares.

Marcelo vem sofrendo com uma série de problemas físicos nos últimos meses e ficou de fora dos últimos dois jogos do Real Madrid. Em razão das seguidas lesões, o lateral acabou sendo preterido por Dunga para os jogos contra Uruguai e Paraguai, no fim do mês, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Outra novidade no elenco é Bale, afastado há dois meses por causa de uma contusão na panturrilha. "Ele vai entrar na lista de convocados, o que é uma alegria para todos. O importante é que esteja com o Real Madrid. Faz tempo que está fora e temos que ir passo a passo", comentou Zidane, nesta sexta.

Em compensação, o treinador não terá Luka Modric e nem Toni Kroos, por precaução. O jogador croata levou uma pancada no joelho no clássico com o Atlético de Madrid e o alemão se recupera de uma gripe.

Zidane está cauteloso com seus jogadores por causa do jogo da volta contra a Roma, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, no estádio Santiago Bernabéu. Na ida, o time espanhol venceu por 2 a 0 na casa dos italianos.