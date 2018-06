Zidane defende Benzema, valoriza histórico de atacante e nega problema com Bale

Na véspera do duelo com o Eibar, marcado para este sábado, pela 28.ª rodada do Campeonato Espanhol, o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, saiu em defesa de Benzema e negou que tenha problema com Gareth Bale, que ficou no banco de reservas na última partida contra o Paris Saint-Germain, na terça-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

"Eu gostei do trabalho de Karim, eu gostaria que ele marcasse, mas o que ele fez (contra o PSG) foi bom para o time e é preciso ser paciente", disse o treinador, se referindo ao duelo no qual Benzema não marcou gols, mas ajudou o Real a derrotar o adversário por 2 a 1, em Paris. "Não tenho que convencer ninguém. As pessoas que conhecem o futebol sabem que ele é muito bom. Há pessoas que gostam e pessoas que não. É algo que não podemos mudar", acrescentou.

Zidane diz não ligar para as críticas dos torcedores em relação às atuações recentes de Benzema, valorizou a história do centroavante francês no Real Madrid - está há nove temporadas no clube -, mas reconheceu que o atacante tem feito poucos gols e, por isso, pediu paciência com o jogador, que balançou as redes apenas oito vezes em 32 jogos nesta temporada.

"Karim deve continuar porque temos que ver o que ele fez nos nove anos aqui. Ele é um jogador de que eu gosto muito e seus números falam por si só. É verdade que ele é o camisa nove do time e pedimos mais porque ultimamente ele não marcou muitos gols", reconheceu Zidane. "Mas ele está fazendo muitas coisas para a equipe e o objetivo virá. Aquele que gosta de futebol têm que gostar de Benzema", ponderou.

Reserva diante do PSG, Gareth Bale é muito importante para o elenco do time madrilenho, segundo Zidane, que elogiou o jogador e garantiu não ter nenhum problema com o galês.

"Ele não teve que começar no banco na ida e na volta das oitavas da Liga dos Campeões, mas não tenho nada em particular com ele", garantiu o técnico dos merengues. "Ele é um grande jogador e muito importante para nós que vai contar, como todos os outros. Todos os três dias eu faço uma equipe e para mim Gareth é importante, mas também há outros jogadores importantes", completou.

Com 54 pontos, o Real Madrid é o terceiro colocado do Campeonato Espanhol e briga para se manter na zona de classificação à Liga dos Campeões, já que está muito atrás do líder Barcelona (15 pontos de diferença). Além disso, aguarda o sorteio que define o seu adversário nas quartas de final da Liga dos Campeões, marcado para o próximo dia 16 de março.