Zidane deixa Cristiano Ronaldo e Kroos fora de jogo do Real contra o La Coruña

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, vai poupar Cristiano Ronaldo e Toni Kroos no jogo desta quarta-feira contra o La Coruña, no Riazor, às 16h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. Os dois não estão na lista de jogadores relacionados pelo treinador, divulgada apenas nesta quarta, para a partida fora de casa.

Sem Gareth Bale e Pepe, lesionados, e Sergio Ramos, expulso na derrota para o Barcelona por 3 a 2, em casa, no último domingo, Zidane terá assim dificuldades para escalar o time titular para o confronto de logo mais.

Embora o duelo contra o La Coruña seja decisivo para o Real na luta pelo título nacional nesta reta final da competição, o comandante sabe que precisa preservar alguns atletas visando as semifinais da Liga dos Campeões, na qual a equipe travará clássico com o Atlético de Madrid na próxima terça-feira, no Santiago Bernabéu, palco do jogo de ida do mata-mata.

Válido pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol, o jogo desta quarta-feira ganhou um peso maior para o Real depois da derrota para o Barcelona, que alcançou os 75 pontos, empatando com o arquirrival na liderança e em vantagem nos critérios de desempate. O time madrilenho, porém, disputou um jogo a menos até aqui (32 a 33). O Barça, por sua vez, também entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o lanterna Osasuna, às 14h30 (de Brasília), no Camp Nou.

Possível solução na defesa do Real, o zagueiro francês Raphael Varane volta ao time depois de se recuperar de duas lesões seguidas no braço esquerdo. Em entrevista coletiva na última terça-feira, Zidane já tinha confirmado a presença do compatriota entre os convocados para o jogo contra o La Coruña.

Confira a lista de relacionados para o jogo desta quarta-feira:

Goleiros - Navas, Casilla e Yáñez.

Defensores - Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Danilo e Tejero.

Meio-campistas - James Rodríguez, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio e Isco.

Atacantes - Benzema, Lucas Vázquez, Mariano e Morata.