Zidane deixa futuro em aberto após temporada sem títulos do Real Madrid

É incomum para o Real Madrid, mas o time terminou a temporada 2020-21 sem conquistar nenhum título dos três que disputou. Neste sábado, a equipe venceu o Villarreal, mas viu o rival Atlético de Madrid também vencer sua partida e conquistar o Campeonato Espanhol. Diante desse cenário, questionamentos surgiram ao trabalho do técnico Zidane, mas o próprio treinador garante que ainda não definiu se seu futuro será no clube da capital espanhola.

"Com tempo e com calma, vou falar com o clube mais à frente (no futuro). Há que se estar tranquilo e nos próximos dias vamos falando. Em pouco tempo vamos ver o que vai acontecer. Não só comigo, como tudo que vai acontecer com o clube na próxima temporada", projetou Zidane sobre o seu futuro no Real Madrid.

Sobre o jogo contra o Villarreal, Zidane elogiou a torcida e o empenho dos jogadores. O primeiro (a fazer) é agradecer à nossa torcida, porque sempre apoiou a equipe de fora. Creio que podem ficar orgulhosos dos jogadores porque deram tudo de si. Demos tudo em campo e eu sou o responsável por tudo isso. Vamos avaliar tudo", comentou Zidane.

Os boatos da saída de Zidane já haviam começando antes da definição do campeão espanhol da temporada 2020-21. De acordo com a imprensa europeia, o favorito para ocupar o lugar do ídolo do time seria o italiano Massimiliano Allegri, que já teria até topado o contrato.

Zidane está em sua segunda passagem pelo comando do Real Madrid. Na primeira, entre 2016 e 2018, venceu uma vez o Campeonato Espanhol e três vezes a Liga dos Campeões. Na atual, conquistou o Campeonato Espanhol 2019-20.