Zidane diz contar com Cristiano Ronaldo e Benzema para encarar Manchester City

Se depender do técnico Zinedine Zidane, os atacantes Cristiano Ronaldo e Karim Benzema serão titulares no Real Madri no jogo contra o Manchester City, nesta terça-feira, pela ida da semifinal da Liga dos Campeões. Mesmo em processo final de recuperação física, após lesões, a dupla deve começar jogando no Etihad Stadium.

"Minha ideia é que Karim e Cristiano joguem amanhã", disse Zidane, nesta segunda. "Eles estavam bem hoje, são jogadores que cuidam muito bem dos seus físicos. Acho que terão todas as condições de jogar", declarou o treinador, antes do treino de reconhecimento do gramado em Manchester.

Durante o treino leve, que foi encerrado com atividade recreativa, o francês e o português treinaram normalmente, sem reclamar de dor. Assim, devem ser titulares nesta terça. Juntos, os dois atacantes marcaram 74 gols na atual temporada europeia.

Da dupla, Cristiano Ronaldo era quem preocupava mais. Voltando de uma lesão muscular na perna direita, ele chegou a desfalcar a equipe na vitória sobre o Rayo Vallecano, no sábado, pelo Campeonato Espanhol. Inicialmente, a previsão era que o atacante também ficasse de fora em Manchester. No entanto, o atacante português surpreendeu ao mostrar rápida recuperação física.

Mesmo com a poderosa dupla em campo, Zidane mantém o alerta no Real Madrid. "Temos um ótimo oponente do outro lado. Se deixarmos espaço para o City, eles vão nos causar danos. Eles vão penetrar entre nossas linhas e gerar problemas. Temos que impedir que isso aconteça", advertiu o treinador.