Zidane diz que Bale sentiu lesão e não dá prazo para retorno

Bale, porém, ainda não está em condições de atuar e o treinador da equipe madrilenha avisou nesta sexta que só colocará o meia-atacante em campo quando o mesmo estiver 100% recuperado da lesão. "Ele sentiu alguma coisa", afirmou Zidane ao ser questionado sobre a condição de Bale, em entrevista coletiva na qual enfatizou que não pode expor o atleta a uma situação de risco ao escalá-lo neste sábado.

"É um processo normal, quando um jogador está lesionado não se poder dizer ou pensar como as coisas vão acontecer porque cada jogador tem um processo de recuperação. Gareth reclamou de um incômodo. É um jogador importantíssimo, mas não podemos fazer nada. Se tem dores não vou arriscar nada. Ele se ressentiu de dores e necessita de mais tempo", avisou Zidane, indicando também que o jogador dificilmente estará em campo no duelo de ida diante da Roma pela Liga dos Campeões.

Por causa da lesão na panturrilha, Bale seguiu o seu processo de recuperação durante esta semana e não pôde treinar ao lado de seus companheiros de equipe. Assim, Zidane evita fazer previsões para o meio de semana. "Quando um jogador está lesionado sempre preocupa um pouco, mas ele está cada dia melhor. Não vou dizer que na semana que vem vai treinar com o grupo porque é um tema que leva mais tempo. Tranquilidade com ele porque queremos que volte a 100%", completou.

Sem poder contar com Bale e já pensando no jogo contra a Roma, Zidane também confirmou que o meia croata Mateo Kovacic fará a sua estreia como titular neste sábado. Será o primeiro jogo nesta condição desde quando o astro francês assumiu o comando do Real. Kovacic irá ocupar o lugar de Isco Alarcón, que será poupado neste sábado para depois voltar ao time na quarta-feira.

"Vou dar descanso a Isco e vai jogar Mateo", disse Zidane, que ao mesmo tempo evitou confirmar o substituto do lateral-esquerdo Marcelo, que se recupera de uma lesão no ombro. Danilo, Nacho Fernández e Álvaro Arbeloa são os candidatos ao posto aberto pelo brasileiro. "Amanhã (sábado) verei quem joga", completou.