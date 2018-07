Zidane diz que Marcelo está apto para defender o Real e a seleção

Quatro dias depois de o técnico Dunga ter justificado a ausência de Marcelo da lista de convocados da seleção brasileira, Zidane confirmou nesta segunda-feira que o jogador se encontra em boas condições físicas para defender o Real Madrid nesta terça, contra a Roma, em casa, pelo duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Marcelo já defendeu o Real no último final de semana, na goleada por 7 a 1 sobre o Celta, pelo Campeonato Espanhol, e desta forma poderia ter sido chamado na última quinta-feira para atuar pelo Brasil nos confrontos diante de Uruguai e Paraguai, respectivamente nos próximos dias 25 e 29, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

Dunga, entretanto, explicou que tomou a decisão de não chamar Marcelo depois de o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, ter conversado com Marcelo. E este último confirmou que ainda precisava treinar para saber como reagiria dentro de campo em meio ao processo de recuperação de uma lesão. E, quando tentou avisar que estava apto para jogar, Dunga já havia anunciado os convocados da seleção.

Nesta segunda, por sua vez, Zidane deixou a impressão, nas entrelinhas, de que Dunga não chamou Marcelo por questões que fogem apenas da questão física do jogador. "Marcelo está pronto para jogar. Entrou jogando no último dia (sábado, pelo Campeonato Espanhol) e pode jogar conosco. Isso é a única coisa que posso dizer. Convocar o jogador ou não é uma coisa sua", afirmou o treinador.

Marcelo vem sofrendo com uma série de problemas físicos nos últimos meses e ficou de fora dos últimos dos dois jogos que o Real Madrid fez antes da convocação da seleção brasileira, anunciada na última quinta-feira por Dunga, por causa de um lesão no ombro direito.

Ao descartar Marcelo dos dois próximos jogos da seleção, o treinador chamou Alex Sandro, da Juventus, e Filipe Luis, do Atlético de Madrid, para os confrontos diante de uruguaios e paraguaios nas Eliminatórias.

Com Marcelo à disposição para jogar, o Real defenderá nesta terça uma confortável vantagem para avançar às quartas de final da Liga dos Campeões, pois no jogo de ida do mata-mata, no último dia 17 de fevereiro, na Itália, venceu o rival por 2 a 0.