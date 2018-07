Zidane diz que vai acreditar em título 'até o último segundo'

O técnico Zinedine Zidane afirmou nesta sexta-feira que vai acreditar no título espanhol "até o último segundo", neste sábado, quando o seu Real Madrid e o Barcelona vão entrar em campo, contra outros adversários, para decidir quem ficará com o troféu. O time catalão tem vantagem por liderar a tabela por um ponto. Se vencer, garante a conquista.

O Real Madrid, portanto, precisa vencer o La Coruña, fora de casa, e torcer por um tropeço do arquirrival, contra o Granada, também fora, para buscar o troféu. Apesar da chance menor, Zidane mantém a confiança na conquista.

"Teremos que entrar forte. Será um jogo complicado. O La Coruña é uma boa equipe, quer terminar o campeonato da melhor forma possível, diante de sua torcida. Teremos que estar concentrados do primeiro ao último minuto. Temos fé no título, ganhamos os últimos 11 jogos. Vamos acreditar até o final, até o último minuto e até o último segundo", disse o técnico.

Zidane garantiu que não ficará atento ao resultado da partida do Barcelona, que jogará ao mesmo tempo. "O que me preocupa é o nosso jogo, é o que podemos controlar. Não vou ver nem escutar a outra partida, me interessa apenas o nosso. Não há outra coisa em nossa cabeça", declarou.

Questionado sobre suspeitas de "mala branca" do Real ao Granada, rival do Barça, o treinador desconversou. "Posso falar apenas de coisas reais", rebateu Zidane, que tentou se esquivar também de perguntas sobre o seu futuro.

"O importante para mim é o trabalho que foi feito até agora com os jogadores, que foi bom. Havia muitas dúvidas e eu posso compreendê-las. Ainda não ganhei nada. Não sei se posso pensar em seguir [no cargo]", disse Zidane, que terá a chance também de conquistar o título da Liga dos Campeões. Na final, o Real vai enfrentar o Atlético de Madrid, no dia 28.