Zidane e José Mourinho aparecem como favoritos para assumir o Real Madrid

As eliminações do Real Madrid da Copa do Rei, da Liga dos Campeões e a grande distância para o Barcelona no Campeonato Espanhol fazem a imprensa europeia especular possíveis substitutos para o treinador Santiago Solari. Os dois nomes da vez seriam velhos conhecidos: Zinédine Zidane e José Mourinho.

Segundo publicação do jornal As desta quinta-feira, Zidane é a opção número 1 dos dirigentes merengues. Tricampeão da Liga dos Campeões (2015-16, 2016-17 e 2017-18), o francês surpreendeu ao optar por deixar o comando da equipe no fim da última temporada e seu retorno é visto como muito difícil. Ainda segundo a matéria, a decisão de sair foi tomada porque Zidane sabia que não teria mais o que extrair do atual elenco e teria que fazer uma grande mudança nos vestiários. A situação continuaria igual neste momento.

Já na Inglaterra, o jornal The Telegraph afirmou que o retorno de José Mourinho ao Real Madrid é de quase 100%. Em sua passagem de três anos pela capital espanhola, o polêmico treinador português teve como sua maior conquista a Liga espanhola de 2011/2012, batendo o recorde de 100 pontos conquistados.

Se os títulos não foram muitos, as criticas não faltaram. Além de ser acusado de jogar de uma forma defensiva, principalmente nos clássicos com o Barcelona, o treinador teve vários atritos com grandes líderes do grupo de jogadores da época, como Iker Casillas, Pepe e Sergio Ramos.

"Acredito que ele vai regressar na próxima época, pois é o único treinador que o presidente [Florentino Pérez] respeita, é o único que põe o balneário na ordem e exige aos jogadores que trabalhem no duro", disse o antigo presidente do Real Madrid Ramón Calderón em entrevista à ESPN.

"Sou totalmente contra. Já fiz referência aos danos que ele causou ao clube. O estilo de jogo de Mourinho não é aquilo que o Bernabéu quer. O que os adeptos querem é o que o Ajax mostrou: bravura, agressividade e velocidade. Com Mourinho isso não existe", disparou.