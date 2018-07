Zidane é suspenso por três meses do comando do Real Madrid B

O francês Zinedine Zidane foi punido com três meses de suspensão pelo Juiz Único de Competição da Real Federação Espanhol de Futebol (RFEF) e terá que se afastar do comando do time B do Real Madrid, que disputa a terceira divisão do país. O juiz Francisco Rubio decidiu favorável à denúncia de que o ex-jogador não tem a licença exigida para exercer a profissão de treinador da equipe.

Zidane vinha comandado o time B nesta temporada, mas o diretor do Centro Nacional de Formação de Treinadores (Cenafe), Miguel Galán, denunciou que o francês tem apenas uma licença de nível 2, enquanto a RFEF exige nível 3 para que um técnico comande uma equipe da terceira divisão para cima.

O astro francês chegou a ser avisado pela entidade sobre a possibilidade de punição no início do mês, mas seguiu comandando a equipe. Além dele, seu colega como treinador do Real Madrid B, Santiago Sánchez, foi punido também com três meses de suspensão.

Ídolo do Real Madrid e jogador da equipe de 2001 a 2006, quando se aposentou, Zidane foi auxiliar de Carlo Ancelotti na temporada passada no time principal. A tendência é que ele vá atrás da licença de nível 3 durante a suspensão. O clube madrilenho, no entanto, pode apelar contra a decisão do juiz.