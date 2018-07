Zidane elogia Espanha: 'Está batendo todo mundo em todos os esportes'

PARIS - O ex-jogador francês Zinedine Zidane mostrou sua admiração pelo esporte espanhol, chamando-o de exemplo de aposta pela técnica e não pelo físico, o que, para ele, está permitindo que o país tenha sucesso em diversas modalidades.

"Sou a favor de um futebol no qual haja mais técnica que vigor físico. Os espanhóis estão dando o exemplo, não só no futebol. Estão batendo todo mundo em todos os esportes, é impressionante", disse o ex-meia do Real Madrid ao jornal francês Le Parisien.

'Zizou' confirmou que assumirá novas responsabilidades no clube madrilenho, fazendo o contato entre o elenco e o presidente, Florentino Pérez. "Isso vai permitir que eu esteja mais próximo do campo".

Campeão mundial com a França em 1998, Zidane revelou ter recusado um convite para ser técnico em 2007, mas que pode assumir o cargo em um futuro próximo.

"Há três anos disse não (a uma oferta de treinador). Agora me pergunto 'por que não?' Pode ser que em três anos esteja pronto para transmitir o que aprendi aos mais jovens", assegurou.

Em declarações ao jornal francês L'Équipe, o ex-jogador garantiu que não sente saudades dos tempos de atleta, mas acha que poderia ter atuado por mais tempo.

"Acho que tomei a decisão de me retirar muito cedo. Poderia ter jogado mais um ou dois anos. Tinha 34 anos e disse a mim mesmo que era melhor parar por mim mesmo antes que outros pedissem o fim da minha carreira", explicou.