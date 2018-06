Zidane elogia Juventus e prevê duelo complicado para o Real Madrid

A realização do sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa colocou frente a frente Real Madrid e Juventus, atuais finalistas da competição. E, embora sua equipe tenha levado a melhor na última decisão, ao golear por 4 a 1, o técnico Zinedine Zidane garantiu neste sábado que o embate será complicado.

Na avaliação de Zidane, a Juventus faz uma boa temporada e o confronto não tem favorito. "Eles (a Juventus) vêm fortes como no ano passado. É uma equipe competitiva, como sempre, e será uma eliminatória complicada e difícil. As chances estão em 50%", avaliou Zidane, evitando falar sobre má sorte no sorteio.

"Vamos jogar primeiro ali (na Itália) e veremos. E jamais pensei nem que haveria bolas quentes e nem frias. Nos coube um grande rival, mas, nessa altura da competição, todos são bons", acrescentou o treinador.

Ex-jogador da Juventus, Zidane falou também sobre a sensação de enfrentar o ex-clube. "Cada vez que jogo contra a Juventus, onde passei cinco anos, é emocionante. Gostaria de evitá-los por muitas razões, mas o sorteio nos levou a jogar contra eles. É preciso deixar de lado tudo o que vivi ali."

A partida de ida das quartas será disputada no dia 3 de abril, em Turim, e a volta no dia 11 do mesmo mês, em Madri.