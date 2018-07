Zidane estreia como de conselheiro do Real Madrid na segunda O francês Zinedine Zidane estreia no cargo de conselheiro do presidente do Real Madrid nesta segunda-feira. "Estou contente por estar mais perto do time. Não é uma contratação, mas para mim é. Vou tentar colaborar com a equipe, estando entre o presidente e o elenco", afirmou Zidane ao site do clube merengue.